Bolu Dörtdivan Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtdivan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Dörtdivan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Dörtdivan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Dörtdivan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dörtdivan ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 660 (km²) si Dörtdivan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Dörtdivan nüfusu 6,585 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Dörtdivan İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,585 kişidir.

Dörtdivan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,855 kişidir.

Bolu Dörtdivan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,7 olarak gerçekleşmiştir.

Dörtdivan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,06308 Enlem : 32,06308

Dörtdivan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Dörtdivan ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Dörtdivan ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dörtdivan ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020