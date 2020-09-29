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Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı...

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulundu.



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