Bolu Gerede Nüfusu 2020 - 2021 |  Gerede İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Gerede Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Gerede nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Gerede Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gerede ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 995 (km²) si Gerede ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Gerede nüfusu 33 bin 561 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Gerede İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,561 kişidir.

Gerede Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,517 kişidir.

Bolu Gerede Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gerede İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,197052 Enlem : 32,197052

Gerede İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Gerede ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Gerede ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gerede ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020