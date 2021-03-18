Bolu Kıbrıscık Nüfusu 2020 - 2021 |  Kıbrıscık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Kıbrıscık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Kıbrıscık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Kıbrıscık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kıbrıscık ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 478 (km²) si Kıbrıscık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Kıbrıscık nüfusu 3,112 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Kıbrıscık İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,112 kişidir.

Kıbrıscık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,960 kişidir.

Bolu Kıbrıscık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -21,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kıbrıscık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,850805 Enlem : 31,850805

Kıbrıscık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Kıbrıscık ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Kıbrıscık ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kıbrıscık ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020