Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

BOLU (AA) - Bolu merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve daha önce yakalanan 17 kişiden 8'inin tutuklandığı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda T.B. (51) F.A. (39) ve Ş.İ. (38) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik Bolu merkezli, Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerden 8'i tutuklanmış, 9'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Kaynak: AA