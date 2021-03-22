Bolu Mudurnu Nüfusu 2020 - 2021 |  Mudurnu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Mudurnu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Mudurnu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Mudurnu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mudurnu ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,326 (km²) si Mudurnu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Mudurnu nüfusu 18690 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Mudurnu İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,690 kişidir.

Mudurnu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,481 kişidir.

Bolu Mudurnu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mudurnu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,210371 Enlem : 31,210371

Mudurnu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Mudurnu ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Mudurnu ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mudurnu ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020