Bolu Gerede Nüfusu 2020 - 2021 |  Gerede İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Mengen Nüfusu 2020 - 2021 |  Mengen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Dörtdivan Nüfusu 2020 - 2021 |  Dörtdivan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Mudurnu Nüfusu 2020 - 2021 |  Mudurnu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Yeniçağa Nüfusu 2020 - 2021 |  Yeniçağa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bolu Kıbrıscık Nüfusu 2020 - 2021 |  Kıbrıscık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bitlis Mutki Nüfusu 2020 - 2021 |  Mutki İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki!Mehmet Genç kimdir? Nereli? | Öldü mü? | Mehmet Genç neden öldü?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bolu Seben nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bolu Seben nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bolu Seben nüfusunun 4,786 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bolu Seben yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Seben Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Seben nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Seben Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Seben ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde  314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 819 (km²) si Seben ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Seben nüfusu 4,786 kişidir.

Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Seben İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,786 kişidir.

Seben Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,549 kişidir.

Bolu Seben Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -60,2 olarak gerçekleşmiştir.

Bolu Seben Nüfusu 2020 - 2021 |  Seben İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Seben İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  31,573629      Enlem :  31,573629

Seben İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Seben ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Seben ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Seben ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT