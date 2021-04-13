Bolu Valiliği ve Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 750 kişinin evine her gün sıcak yemek

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayacağı için Bolu Valiliği ve Türk Kızılay tarafından belirlenen 750 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılacak.

Önceki yıllarda ramazan ayında çadır kurarak ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeği veren Türk Kızılay, bu yıl iftar yemeklerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edecek.

kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edecek

Türk Kızılayın, çalışmalarına Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler de destek verecek.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Bolu Turizm ve Otelcilik Lisesinin mutfağında hazırlanan sıcak yemekler, buradan teslim alınarak gönüllü öğretmenler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bolu'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 750 kişinin ilk iftarlıkları, gönüllü öğretmenlere Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından teslim edildi.

"30 gün boyunca 750 vatandaşımıza yemek pişecek"

Vali Ümit, yemek dağıtımında görev yapan öğretmenlerle sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısı ile normal ramazan faaliyetlerinin virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Ramazan ayı geldiğinde gönüllerin coştuğunu ve sofraların bereketle dolduğunu dile getiren Ümit, kent olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını, yaklaşık bir aydır hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Yemek dağıtımının Valilik ve Türk Kızılay koordinesinde yapılacağını belirten Ümit, "Valiliğimizin koordinesinde 85 tane öğretmenimiz ile gönüllülerimiz, Kızılay görevlilerimiz ve aşçılarımızdan oluşan 108 personel tarafından 30 gün boyunca 750 vatandaşımıza yemek pişecek. Sıcak yemekler her gün iftardan önce evlere ulaşacak." şeklinde konuştu.

Vali Ümit, bunun dışında evinde yemek yapabilecek vatandaşlara da kuru gıda paketi takdim edeceklerini, ramazan ayı boyunca ihtiyacı olan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceklerini vurguladı.

Kaynak:AA