Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Erkan Kılıç'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Bartın Valisi olarak atanan Bolu Valisi Erkan Kılıç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Bolu Valisi olarak atanan Ertan Kılıç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ertan Kılıç'ın biyografisi...

ERKAN KILIÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ERKAN KILIÇ'IN BİYOGRAFİSİ

1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Erkan Kılıç, İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı. 1999 yılında kaymakamlık mesleğine başlayan Canalp, sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü.2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında 'Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi' konusunda yüksek lisans çalışması yaptı.

2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişliğine, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Erkan Canalp, 15.12.2015 – 18.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığında çalıştı.

18 Temmuz 2016 - 22 Haziran 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri, 23 Haziran 2017 - 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 19 Temmuz 2018 - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.

Erkan Kılıç, 2 Kasım 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili oldu. 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı.