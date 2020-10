Bolu Valisi Ümit uyardı: Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir Bolu'da istisnasız her gün vakalar çıkıyor. Kent Valisi Ahmet Ümit, pozitif vakaların böyle artmaya devam ettiği sürece yatakların yeterli gelmeyeceğine dikkat çekti. Ümit, ''Her gün pozitif vakalar var. Şu an yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir konu söz konusu değil.'' dedi.

1 9 Şehirlerarası seyahatlerde HES kodu uygulaması zorunluluğu başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki otobüs terminaline giderek yolculara HES kodu hakkında bilgiler verdi, ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında uyarılarda bulundu.