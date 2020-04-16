Bolu ve Bartın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

BOLU/BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Bolu ve Bartın'dan destek geldi.

Video konferans sistemiyle kaymakamlarla toplantı yapan Bolu Valisi Ahmet Vali Ümit, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampayasına bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu ifade etti.

Kampanyaya destek olmak amacıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar da birer maaşlarını vererek destek oldu.

Desteklerinden dolayı vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür eden Ümit, herkesi imkanları ölçüsünde kampanyaya katılmaya davet etti.

- Bartın



Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını vererek destek oldu.



Vali Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırda yarışalım, haydi Bartın" ifadeleriyle kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Rektör Uzun da yine Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum. İnanıyorum ki bu zor zamanları milletimizin birlikteliği ve azmi ile arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın da bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını bildirdi.





Kaynak: AA