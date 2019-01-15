Bolu ve Düzce'de okullara kar tatili

BOLU ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilere de yarın idari izin verildi.

Bolu ve Düzce Valilikleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca yarın kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

DHA