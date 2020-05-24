Bolu ve Düzce'de şehitlik ziyareti

BOLU (AA) - Bolu ve Düzce'de şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Bolu Garnizon Şehitliği'ne geldi.



Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit yakınları, kabir temizliği de yaptı.



Bolu Valiliği tarafından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.



Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı konuşmada, çok sakin geçirilen bir ramazan ayının ardından bugün bayramın idrak edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gelenek ve göreneklerimizde milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkmak çok önemli bir yer tutar. Biz bayrama özellikle şehitliklerimizin ziyareti ile başladık. Bugün, şehitlerimizin birinci derece yakınlarının şehitlikleri ziyaret etme hakları vardı. Bizler de sınırlı sayıda olarak, kısıtlı olarak şehit ailelerimize eşlik ettik."

Programa şehit yakınları ile İl Jandarma Komutanı Ömer Erseven, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve gaziler katıldı.

- Düzce

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, oğullarının Beyköy beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Anne Hanife Baysan, gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl önceki Ramazan Bayramı'nda çocuğuyla beraber olduklarını ve evlerinin neşe içinde olduğunu ifade etti.

Ramazan bayramlarının canlarını çok yaktığını dile getiren Baysan, "O bayram ne kadar neşeliydik yavrumla. Kim derdi böyle olacağını. Hiç akla gelir miydi? Millet anne babasına geliyor, biz çocuğumuza geliyoruz. Hangi anne baba dayanır buna? Biz dayanıyoruz. Çok zor, yavrum yaktı bizi. Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısı çok zor yavrum." diye konuştu.

Baba Ramazan Baysan ise alınan kararlar gereği bayramın ilk günü oğlunun kabrini ziyarete geldiğini anlattı.

Gelirken daha farklı, geldikten sonra daha farklı bir ruh halini yaşadıklarını dile getiren Baysan, "Özellikle böyle bir bayram gününde zor. Katlanıyoruz. Başka çaresi yok. Ağlamanın, sızlamanın bir faydası da yok. İşin tuhafı mı diyeyim, ağır tarafı mı diyeyim, ona olan özlemim her gün artarak devam ediyor. Günde 10 defa, 20 defa hep aklımda. Muhtemelen bütün şehit anne babaları öyledir. Evlat başka bir şeye benzemiyor ama sade vatandaş olarak elden gelen bir şey yok." diye konuştu.

2018 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun'un ailesi de Düzce Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehidin ailesi kabri başında dualar ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehidin babası Mustafa Zeki Kavun, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıklarının çok zor olduğunu söyledi.

Kavun, "Oğlumdan ayrılalı 2 bayram oldu. Her cuma gelip geliyoruz. Ne yapalım takdiri ilahi. Vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA