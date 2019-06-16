BOLU/SAKARYA (AA) - Bolu ve Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu kent merkezinde etkili olan ve yarım saat süren sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı.

Alt geçitlerde ve kavşaklarda yoğun su akıntısı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı alt geçitler ise güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

- Sakarya

Sakarya'da da sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Serdivan ilçesinde araçlar su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği ve dallarının koptuğu görüldü.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar da yağışın etkisini yitirmesini bekledi.





Kaynak: AA