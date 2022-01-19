Bolu yarın okullar tatil mi 20 Ocak 2022? | Bolu Valiliği son dakika açıklaması 20 Ocak 2022 Perşembe

Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışları, olumsuz etkileri de beraberinde getirdi. Araçlar yolda mahsur kalırken, bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden gelen açıklamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak Bolu'da etkisini gösteren kar yağışları da "Bolu yarın okullar tatil mi? | Bolu Valiliği son dakika açıklaması 20 Ocak 2022 Perşembe" soru ve konu başlıklarına yanıt arattı. İşte detaylar...

BOLU YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | BOLU VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI 20 OCAK 2022 PERŞEMBE

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı, "Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 günü il genelinde: Resmi-özel;okul öncesi,ilk,orta,lise,Rehabilitasyon,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, Karar verilmiştir." açıklama ile, Bolulu öğrencilere, kar tatili müjdesini duyurdu.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 17 Ocak 2022 Pazartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor."