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  3. Bolu yaylarında kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

Bolu yaylarında kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

Bolu'daki yaylalarda kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bolu yaylarında kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 iş yerini yıktı.

Yıkım kararı alınan 2 iş yeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bolu yaylarında kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

Bolu yaylarında kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkıldı

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