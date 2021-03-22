Bolu Yeniçağa Nüfusu 2020 - 2021 |  Yeniçağa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bolu Yeniçağa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bolu Yeniçağa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bolu Yeniçağa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yeniçağa ilçesinin bağlı bulunduğu Bolu ilinde 314 bin 802 kişi yaşamaktadır. Bolu ili 8313 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 158 (km²) si Yeniçağa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu Yeniçağa nüfusu 6,762 kişidir.

Bolu Toplam Nüfusu Kaçtır?

314,802 kişidir.

Yeniçağa İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,762 kişidir.

Yeniçağa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,360 kişidir.

Bolu Yeniçağa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27 olarak gerçekleşmiştir.

Yeniçağa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,032452 Enlem : 32,032452

Yeniçağa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bolu iline bağlı bulunan Yeniçağa ilçesinin telefon alan kodu 0 374 şeklinde başlamaktadır.

Yeniçağa ilçesinin bağlı olduğu Bolu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yeniçağa ilçesinin bağlı olduğu il olan Bolu ilinin plaka kodu 14 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020