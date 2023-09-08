Bolu’da 14 kızıl geyik 408 bin lira bedelle avlanacak

Bolu'da 2023-2024 Av Turizmi sezonunda 14 kızıl geyik 408 bin lira bedelle avlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Karar"ını yayımladı. Kararda 31 Mart 2024 tarihine kadar uygulanacak avcılık talimatları verildi. Ek karar çerçevesinde 9. Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yer alan Bolu'da da 14 kızıl geyiğin 408 bin lira bedelle avlanması için izin verildi.

Mudurnu Sırçalı, Kıbrıscık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde toplamda 14 kızıl geyiğin avına, ücret karşılığı izin verilecek. Kıbrıscık'taki 3 kızıl geyik için 120 bin, Mudurnu Sırçalı'daki 4 kızıl geyik için 104 bin, Seben Merkez'deki 4 kızıl geyik için 104 bin ve Seben Taşlıyayla'daki 3 kızıl geyik için 80 bin lira avlanma ücreti belirlendi. Kızıl geyik avına son başvuru tarihi 22 Eylül Cuma günü olarak açıklandı. Kızıl geyik av sezonu 29 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

2021 yılında iptal edilmişti

Bolu'da daha önce 15 kızıl geyiğin avı için 2021 yılı içerisinde av ihalesi yapılmıştı. Vegan Derneği Türkiye'nin Bolu'daki kızıl geyik "av ihalesine" karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal talepli davasında mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan av ihalesinin iptaline karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)