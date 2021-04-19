Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bolu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu: Ev kullanılamaz hale geldi!

Bolu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu: Ev kullanılamaz hale geldi!

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu: Ev kullanılamaz hale geldi!

Yangın, Göynük ilçesi Boyacılar köyü Niğit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çam'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bolu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu: Ev kullanılamaz hale geldi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT