Bolu’da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, çete çökertildi

Bolu'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bolu’da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, çete çökertildi

Bolu'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin yanı sıra İstanbul'da ve Diyarbakır'da olayla bağlantısı bulunan 3 şüpheli daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden İstanbul'a giden bir otomobil şüphe üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik köpeği destekli araç içerisinde yapılan aramalarda 5 kilo 59,33 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak 37 yaşındaki Ö.Ç. ve 35 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ö.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonu genişledi

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu genişletti. Organizasyonu tüm yönleriyle açığa çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalarda, organizasyonun Diyarbakır sorumlusu 42 yaşındaki M.A. ve 27 yaşındaki S.E. ile İstanbul'da uyuşturucu maddeyi teslim alacak olan 27 yaşındaki H.M. tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Bolu Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarla birlikte şahıslar yakalandı. Diyarbakır'da yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 1 kilo 198 gram kubar esrar maddesi, pres ve vakum makinesi, elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacak olan H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır'da yakalan M.A. ve S.E. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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