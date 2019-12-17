Bolu'da 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

BOLU'da, öğrenci pansiyonunda kalan 7 lise öğrencisi dışarıdan söyledikleri yemeği yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci akşam saatlerinde dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayeti bulunan öğrenciler durumu pansiyon müdürüne haber verdi. Pansiyona 112 Acil ekipleri çağrıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 erkek öğrenciden 4'ü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenmenin kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA