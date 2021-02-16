Bolu'da bugün okullar tatil mi son dakika? 16 Şubat Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabı üzerinden eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte Ümit'in konuya ilişkin açıklamaları...

BOLU'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ''Yüzyüze eğitime başlanması kararlaştırılan ilimiz genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine;Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı,buzlanma vb sebeplerle 15-16 Şubatta iki gün süre ile ara verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

16 ŞUBAT BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Şubat Bolu genelinde okullar tatil edildi. Ümit açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı,buzlanma, ulaşım sıkıntısı vb riskler sebebiyle Bolu ili ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 15-16 Şubatta iki gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı,buzlanma vb sebeplerle 15-16 Şubatta iki gün süre ile ara verilen eğitim öğretim kurumlarına il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Müdürlükleri’nin faaliyetleri de dahildir.

Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? Kocaeli'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Kırıkkale'de okullar tatil mi son dakika? Kırıkkale'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?