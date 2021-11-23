Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021? Son dakika haberine göre Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında... BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU 23 KASIM 2021? BOLU'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, NEDEN SALLANDI 23 KASIM 2021? Bolu'da saat 09:03 sularında 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprücüler Köyü, Bolu Merkez, Bolu büyüklük 2.5 ML (4 dk önce) derinlik 9.4km 40.69°N 31.60°E 23 Kasım 2021 09:03:34 +03 bolu