ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeMetin Akpınar acımadan eleştirdi! Cem Yılmaz'dan cevap erken geldi!Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatlarıİstanbulluların dikkatine! İstanbul Kart ile 31 Aralık tarihine kadar ulaşım ücretsiz olacak!Trafik kazası aracın bagajındaki ceseti ortaya çıkardı! Araç sahibi öldürdüğü insanın etini yediğini itiraf etti!FIFA adayları belirledi! O isimler yılın futbolcusu olmak için yarışacak!Günlük burç yorumları 23 Kasım 2021 Salı | Aslan ve Balık geçmişe yaptığınız hataların bedelini ödeme zamanı!Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?Resmi Gazete 23 Kasım 2021| 23 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları23 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri | Trabzonspor seriyi bozmadı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?

Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?

Son dakika haberine göre Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021? İşte detaylar...

Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Bolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında...

Bolu'da deprem mi oldu 23 Kasım 2021? Bolu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, şiddeti kaçtı, neden sallandı 23 Kasım 2021?

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU 23 KASIM 2021? BOLU'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇTI, NEDEN SALLANDI 23 KASIM 2021?

Bolu'da saat 09:03 sularında 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Köprücüler Köyü, Bolu Merkez, Bolu büyüklük 2.5 ML (4 dk önce) derinlik 9.4km 40.69°N 31.60°E 23 Kasım 2021 09:03:34 +03

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT