Bolu'da devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Bolu’da saat 14.00 sıralarında Çepni köyü mevkiinde meydana gelen olayda ormandan inerken kontrolden çıkarak devrilen traktörden atlamayı başaran sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.