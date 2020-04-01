Bolu’da evde kalan vatandaşlara telefonla psikolog desteği

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten etkilenenler için kurulan Psikososyal Destek Hattı ile vatandaşlara psikolojik destek veriliyor.

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendilerini izole eden ve süreçten etkilenen vatandaşların ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan Covid-19 Psikososyal Destek Hattı'nda görevli 2 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 sosyal hizmet uzmanı hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara stresle başa çıkma, başetme becerilerini artırma ve Covid-19'un ailede bulunan çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine yönelik hizmet veriyor.

"Ruh sağlığımız ister istemez etkileniyor"

Psikososyal Destek Hattı'yla ilgili bilgiler veren Sosyal Çalışmacı Hicret Betül Kılıç, "Covid-19 virüsü yaş farketmeksizin her yaş grubunu fiziksel ve ruhsal açıdan da etkiliyor. Yeni tip koronadan korunmak için hem sağlık çalışanları hem de toplum olarak tüm önlemlere özveriyle uymaya çalışıyoruz. Bunun yanında ruh sağlığımız da ister istemez süreçten etkileniyor. Bu kapsamda stresle başa çıkma, kaygı yönetme becerilerimizi artırmak için önlemler de almamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde herkesimden vatandaşımıza hizmet verebilmek için Psikososyal Destek Hizmet Hattı kuruldu" dedi.

"Korkuya kaptırmadan nasıl açıklamamız gerekiyoru konuşacağız"

Yapılan telefon görüşmeleri ile ilgili konuşan Kılıç, "Burada yaptığımız görüşmelerde, salgın sürecinde ortaya çıkabilecek tepkiler neler, bu verdiğimiz tepkiler normal mi yoksa anormal mi bunun farkına varabilmeyi amaçlıyoruz. Kendimizi bu süreçte iyi hissetmek için evimizde ailemizle, çocuklarımızla neler yapabilirizi konuşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza Covid 19'u nasıl anlatabiliriz, onları korkuya kaptırmadan nasıl açıklamamız gerekiyoru konuşacağız. Bir de baş etme becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz, stresimizle nasıl başa çıkabiliriz gibi konuların ele alındığı bir hat" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA