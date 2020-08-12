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Bolu'da feci kaza! Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Bolu Dağı Tüneli geçişinde, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Aslı Dalkıran, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaklaşık 45 dakikada cipten çıkarılan Dalkıran, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da feci kaza! Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Yaşanan feci kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aslı Dalkıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, tünele 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki Şenel Kaymaz'ın kullandığı 67 ABA 150 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip bariyere çarptı.

Bolu'da feci kaza! Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Sürücü Dalkıran kullanılmaz hale gelen cipin içinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sonucu yaklaşık 45 dakikada Aslı Dalkıran araçtan çıkarıldı.

Bolu'da feci kaza! Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Yaralı Aslı Dalkıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bolu'da feci kaza! Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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