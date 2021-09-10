MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!Android 12’nin yayınlanmasına az kaldıMina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?Deniz Seki'nin yeni hali görenleri şaşırttı: Tanıyamadılar!Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!Evlerini ayırdıkları iddia edilmişti! Bensu Soral - Hakan Baş hakkında çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aralarına giren kara kedi belli oldu!Şenol Güneş ve Nihat Özdemir Riva'da bir araya geldi. Güneş, "Bu işin tek sorumlusu benim!"Son dakika | TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı! İşsiz sayısı 506 bin arttıMardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!

Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!

Bolu'da yaşanan kaza olayında, TIR şoförü Özcan E. yönetimindeki TIR ile Dursun Ö. idaresindeki içerisinde çok sayıda işçi bulunan servis aracı çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!

Bolu'da bir grup işçi, ve iki şoför felaketin eşiğinden döndü. Mengen ilçesinde, TIR şöforü olan Özcan E. yönetimindeki dev TIR aracı ile  Gökçesu kara yolu Değirmenbeli güzergahında işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi ve her iki aracın şoförü yaralandı.

Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT