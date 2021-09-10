Bolu'da felaketin eşiğinden döndüler! işçi servisiyle tır çarpıştı: 13 yaralı!

Bolu'da bir grup işçi, ve iki şoför felaketin eşiğinden döndü. Mengen ilçesinde, TIR şöforü olan Özcan E. yönetimindeki dev TIR aracı ile Gökçesu kara yolu Değirmenbeli güzergahında işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi ve her iki aracın şoförü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.