Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2)
Bolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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