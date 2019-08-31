Bolu’da, gazeteciler ve aileleri piknikte biraraya geldi

Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler ve aileleri, Gölköy Barajı mesire alanında düzenlenen piknikte biraraya geldi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, her yıl geleneksel olarak düzenlediği gazeteciler ve aile pikniğini bu yıl Gölköy Baraj Gölü çevresinde mesire alanında gerçekleştirdi. Düzenlenen aile pikniğine gazeteciler ve ailelerinin yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de katıldı.

Çuval ve halat çekme gibi yarışların düzenlendiği piknikte, çocuklar palyoçalar yardımıyla birbirinden eğlenceli vakit geçirdi. 5 yıldır Bolu gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yürüten ve 14 Eylül'de yapılacak olan kongrede yeniden aday olan Başkan Bülent Velioğlu, aile pikniğine katılan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "5 yıl boyunca üyelerimiz ve ailelerinin de katıldığı çok sayıda organizasyon gerçekleştirdik. 14 Eylül'de gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından oluşacak olan yeni yönetimimizle birlikte de hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA