Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 kişi yaralandı, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Bolu’da göçen maden ocağında 7 kişi yaralandı!

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçük neticesinde 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

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İHBAR ÜZERİNE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında özel işletmeye bağlı bir maden ocağında işçilerin kömür çıkarmak için çalışma yaptığı esnada tahkimat direği kırıldı. Direğin kırılmasıyla birlikte göçük meydana geldi. Göçüğün altında kömür çıkarmak isteyen 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Maden ocağında meydana gelen göçme neticesinde yaralanan Murat S., Yıldıray H., Ramazan A., İsmail Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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