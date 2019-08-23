Bolu’da hafif ticari araç tıra çarptı:1 yaralı

Bolu D-100 karayolunda seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Orhan Can idaresindeki 14 EE 846 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Ayhan Şimşek yönetimindeki 14 DR 674 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, ön kısmı tırın dorsesinin altına giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Orhan Can, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA