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  3. Bolu’da işçi servisi TIR ile çarpıştı: 13 kişi yaralı

Bolu’da işçi servisi TIR ile çarpıştı: 13 kişi yaralı

Bolu Mengen’de işçi servisi ile TIR'ın çarpışmasında 13 kişi yaralandı.

Bolu’da işçi servisi TIR ile çarpıştı: 13 kişi yaralı

Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde yaşanan kazada Özcan E. yönetimindeki 14 ABG 851 plakalı TIR, Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı servis aracı ile çarpıştı.

Servis aracı çarpışmanın etkisiyle devrildi, içerisindeki 13 kişi yaralandı. Olayın sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarı ile ekipler bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri bölgede ilk müdahaleyi yaptı ardından yaralılar hastaneye nakledildi.

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