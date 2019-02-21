Bolu’da, kaçak içki bulunduran büfe sahibi gözaltına alındı

Bolu'da işlettiği büfede 125 adet kaçak içkiyle yakalanan iş yeri sahibi H.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde alkol satılan bir büfede kaçak içki bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, kaçak içki bulundurulduğu iddia edilen büfede yaptıkları aramada 125 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, büfe işletmecisi H.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA