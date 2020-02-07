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Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede 

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, kaçak kazı yapan 6 şüpheli adliyede 

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen'e bağlı Düzağaç köyü Karadere mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö., suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları makine ve aletlere ise el koyuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

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