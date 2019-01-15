Bolu’da, kar nedeniyle okullar tatil edildi

Bolu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de izin verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanacak muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek aksamalar sebebiyle Bolu il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda, 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yoğun kar yağışından ötürü oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA