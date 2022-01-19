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Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun kar nedeniyle kapanan Ankara yönü yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı

Araç trafiğinin yoğun olduğu Bolu'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde devam eden karın kalınlığı 60 santimetreyi geçerken bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. 

Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı

Kar yağışı özellikle Kaynaşlı, Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Karanlıkdere, Sarıçökek mevkilerinde etkisini artırırken, D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda ise geçişi trafik polisleri tarafından kontrollü şekilde sağlanıyor. 

Öte yandan karayolları ekipleri, otoyolda ve D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı Bolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü trafiğe açıldı

Tayfun Altuntaş
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