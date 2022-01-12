Bolu'da katliam gibi kaza! Otomobil karşı şeritteki kamyonla çarpıştı, bir aile yok oldu!

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında, D-170 karayolunun Göynük Sifyanlar köyü mevkiinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. Göynük istikametine gittiği öğrenilen 48 yaşındaki Aziz Asker yönetimindeki 34 UH 5566 plakalı araç, bir anda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte seyir halinde olan Erdinç Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 tavuk yüklü kamyonetle çarpıştı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazaya şahit olan olay yerindeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi ve olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime Asker, kızı Beyzanur Asker ve oğlu Fatih Emre Asker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Kaza yerinde inceleme yapılırken otomobilin görüntüsü ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan ailenin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ise jandarma merkezine götürülerek ifade verdi. Kazanın ardından ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü.