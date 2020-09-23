Bolu'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nun ortasındaki lastiğe çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atan otomobildeki kadın sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan gişeleri mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Berken Yılmaz idaresindeki Mercedes marka 06 JSS 59 plakalı otomobile, yol ortasında bulunan lastiğe çarpmamak için şerit değiştiren Feyza Yatmaz yönetimindeki Toyota marka 78 BU 547 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yatmaz idaresindeki otomobil otoyolda defalarca takla attı.

YAN DÖNEN ARACI VATANDAŞLAR DÜZELTTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü Feyza Yatmaz, ekipler tarafından düzeltilen araçtan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yatmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatmaz'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan yaralı kurtulan Berken Yılmaz ise, ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı gören görgü tanığı sürücü, "Ben 300-400 metre gerideydim. Yolun ortasında lastik gördüm. Sonra Yaris sürücüsü lastiğe çarpmamak için sol şeride hamle yaptı. O esnada Mercedes'te olan vurdu. Ben Yaris'in takla attığını gördüm. Araç yan dönmüştü. Arabayı arkadaşlarla beraber düzelttik. O esnada bayanın cansız bedeniyle karşılaştım. Sonra uzaklaştım" dedi.