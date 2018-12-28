Bolu’da, Kent Müzesi törenle açıldı

Bolu'ya ait tarihi nitelikteki eşya, belge, fotoğraf, tablo, kartpostal ve yayınlarla dijital arşivlerin yer aldığı Bolu Kent Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen,tarihsel ve kültürel geçmişi içerisinde barındıracak olan Bolu Kent Müzesi gerçekleştirilen açılış törenle hizmete girdi. 4 katlı Eski Tekel Binası'nda, 500 metrekarelik alanda hizmet verecek olan yeni Bolu Kent Müzesi, dijital ortama aktarılanlarla birlikte 25 bin 811 adet arşive ev sahipliği yapacak.

"Geçmişe sahip çıkan özel bir müze"

Açılışta bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, tüm eserlerin bir yerde toplanmasının asıl amaçları olduğunu belirterek, "Burası bir şehir müzesi. Müzecilik geçmişe sahip çıkma ile çok özel bir çalışma. Dünya bunu yapmış bizde inşallah bunu çok gelişmiş olarak yapmaya çalışıyoruz. Şu an şehirde yazma eserden eşyaya kadar ne varsa bunların tamamını biriktiriyoruz ve muhafaza ediyoruz geleceğe taşıyoruz. Asıl amacımız bunların tamamının bir yerde toplanması ve insanların çok rahat gidebilecekleri bir yerde toplanması. Bununla ilgili de şehir meydanındaki eski adliye binasını buna tahsis ettik. Kültür Bakanlığı ile anlaşmamızı yaptık şu an orası şehir müzesi, tarihi kültürel müze aynı zamanda İzzet Baysal müzesi olarak işlev görecek" diye konuştu.

"Geçmiş ile geleceği bütünleştiren bir çalışma"

Başkan Yılmaz, müzenin işi seven insanlarla yapınca geliştiğini vurgulayarak, "Şu an Türkiye'de ve dünya da hatta Osmanlıda ne varsa burada tamamının toparlayabileceğimiz bir şekle dönüştü. Belki birkaç şehir müzesine denk eser var burada. Bunların tamamını ana müzede sergilenmesi mümkün olmayacak. Öyle olunca da inşallah önümüzdeki süreçte orada bizim büromuz olacak müze içerisinde bir de belki oraya sığmayan eserlerinde muhafaza edilip sergilenebileceği bir alanı tahsis edeceğiz bunu çalışmasını yapacağız. Dolayısıyla böyle bir şehir müzesinin geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyı kuran bir sitemi hayata geçiren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bu müze araştırmacıların gelip çalışacağı alanlarken artık en azından neslimizin de dünden bu güne ne olduğu ile ilgili karakterinin oluşabileceği bir yer. Bizim yaşımız itibari ile çocukluğumuzdan günümüze baktığımızda kafamızdan geçen şeyler sizler için belki inanılmaz bir tarihtir. Geçmiş ile geleceği bütünleştiren bir çalışmayı yaptığımız için mutluyuz. Bu konuya emek veren arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köroğlu Parkı'nda da müze olacak"

Bolu'da tarihe ışık tutacak malzemeleri topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bolu'daki müzeleri tek bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz" dedi. Bolu ile Köroğlu arasında müthiş bir ilişki olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Köroğlu parkında yapılacak müze ile Köroğlu ile Türk dünyasının kucaklaşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında protokol üyeleri tarafından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bolu Kent Müzesi ziyarete açıldı.

Kaynak: İHA