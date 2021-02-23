Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 arttı

Geçtiğimiz hafta Bolu'da korona virüs vaka sayısı 100 bin kişide 44,96 iken, 1 haftada yüzde 75 artarak 75,60 oldu.

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen korona virüs vakaları arttığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak yayınladığı korona virüs haritasına göre, Bolu’da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı. Soğuk ve karlı havaların sona ermesiyle birlikte vaka sayıları da artış gösterdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

Kentte vaka sayılarının artması vatandaşın gezmesine engel olamadı. Kalabalık caddelerde dolaşmaya devam eden vatandaşlar, maske kuralına uyulmadığını söyleyerek, eskisi kadar korona virüsten korkulmadığını dile getirdiler.

