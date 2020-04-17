Bolu'da, koronavirüsü yenen 2 kişi alkışlarla taburcu edildi

BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlına kavuşan Cemil Koç (39) ve Berat Aydın (16), sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu'da yaşayan Berat Aydın ve Cemil Koç, 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Koç ve Aydın, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Berat Aydın ve Cemil Koç, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

'MÜJDELİ HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR'

Konuya ilişkin Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizden korona tedavisinden iki hastamız daha şifa ile taburcu oldular. Diğer tüm hastalarımıza şifa diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: DHA