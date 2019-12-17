Bolu’da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi

Bolu'da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak üzerine bulunan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci, akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Öğrencilerin durumu pansiyon yetkililerine haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servislerine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA