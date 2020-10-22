Bolu'da maske takmayan polislere ceza kesildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanmaya çalışıldığı son dönemlerde neredeyse Türkiye'nin tamamında sokakta maske takmak yasaklandı. Maske kuralına uymayan herkese ceza işlemi uygulanıyor. Son olarak Bolu'da görevli oldukları sırada maske takmayan 2 polise ceza kesildi.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, turizm bölgelerini incelemek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un programı nedeniyle görevli 2 trafik polisinin, maske takmadığını fark etti. Emniyet Müdürü Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi.

POLİSLERE CEZA İŞLEMİ UYGULANDI

Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.