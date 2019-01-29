Bolu’da ölü bulunan genci arkadaşının vurduğu ortaya çıktı

Bolu'da 2 gün boyunca aranan Oğuzhan Özdoğan'ı (16) tüfekle vurduktan sonra cesedini çamurla kaplayarak saklayan A.G. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Bahçeköy köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan, Pazar günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Oğuzhan'ın ailesiyle yaşadığı köy çevresinde arama yapan ekipler, köye yakın bir bölgede bulunan derenin kenarında çamurlarla kaplanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kaybolan Oğuzhan Özdoğan'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada, Oğuzhan Özdoğan'ın arkadaşları A.G. ve S.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden A.G., cinayeti kendisinin işlediğini ancak yanlışlıkla olduğunu itiraf etti.

A.G. ifadesinde, "Olay günü avlanmak için S.Ö. evinden tüfeğini, Oğuzhan da dedesine ait tabancayı aldı. Ördek arıyorduk. Ancak avlayabileceğimiz ördek bulamadık. Daha sonra S.Ö. ve A.G. ellerindeki tabanca ve tüfeği bana verdiler. Ben de şaka yapmak için tüfeği onlara doğrulttuğum sırada tüfek bir anda ateşlendi. Oğuzhan vurulunca nabzını kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca da dere kenarına götürerek üzerini çamurla kapattık" dedi.

İşlemlerinin ardından A.G. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Özdoğan'ı tüfekle vurduğunu itiraf eden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Ö. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA