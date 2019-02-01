Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 yolu Yeniçağa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Halil Kayalı yönetimindeki 34 DV 7814 plakalı hafif ticari araç, D-100 yolundan TEM yoluna girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlar hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobilde bulunan Serpil Karakoç, Mehmet Yusuf Karakoç, Eslem Karakoç, Erdoğan Kızılırmak ve Emine Kızılırmak ile hafif ticari araçtaki Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yolcular, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA