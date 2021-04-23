SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Fatih Faruk Özer hamlesi!Ünlü isimlerden '23 Nisan' paylaşımlarıKırmızı bülten nedir, ne anlama gelir? Kırmızı bülten nasıl ve kimlere çıkarılır?Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği yerli koronavirüs aşı çalışmalarında Mayıs atında Faz-3'e geçilecek!Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!Son dakika| Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebiÜnlü rapçi Yener Çevik'ten skandal açıklama!Nice yıllara: TBMM 101 yaşında! Şentop ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti23 nisan marketler açık mı 2021? 24-25 Nisan hafta sonu marketler saat kaça kadar açık?Kartla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı: En çok ödeme kamu/vergi dairelerine yapıldı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bolu'da pes dedirten olay! HES kodu sorgusu riskli çıktı, polisi duyunca kaçtı

Bolu'da pes dedirten olay! HES kodu sorgusu riskli çıktı, polisi duyunca kaçtı

Bolu'da bir otele giriş yapmak isteyen vatandaşın HES kodu sorgulamasında riskli olduğu ortaya çıktı. Şahıs, olay yerinden kaçarken polislerin çalışmaları sonucunda ev adresi tespit edilen kişiye 3 bin lira para cezası uygulandı, hakkında idari işlem başlatıldı

Alınan bilgilere göre olay  geçtiğimiz Cumartesi günü Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli vatandaş marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için otele geldi.

HES KODUNDA RİSKLİ ÇIKTI

Otel sahibi İsmail Adıyaman tarafından otele giriş kaydı yapılması için kimliği istenilen K.A.'nın HES kodu sorgusunda riskli olduğu görüldü. Adıyaman, K.A.'nın riskli grupta olması sebebiyle kendisinin otele girişinin yapılamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi.

POLİS KELİMESİNİ DUYUNCA KAÇTI

Adıyaman'ın polisi arayacağını duyan K.A., hızla otelden ayrılarak gözden kayboldu. K.A.'nın riskli olduğu halde konaklamak için otele gelmesi ve otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden kaçması güvenli kameralarına anbean yansıdı.

Bolu'da pes dedirten olay! HES kodu sorgusu riskli çıktı, polisi duyunca kaçtı

POLİS EVİNE GİTTİ, CEZAYI UYGULADI

K.A.'nın riskli olduğu halde dışarıda olması ve polis ekiplerini beklemeden otelden kaçmasının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şahsın giriş yaptırmak için kimlik bilgilerini bıraktığı otele giden ekipler, K.A.'nın ev adresini tespit etti. Ekipler korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden ve karantina kurallarını ihlal eden K.A.'ya 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da pes dedirten olay! HES kodu sorgusu riskli çıktı, polisi duyunca kaçtı

Bolu'da pes dedirten olay! HES kodu sorgusu riskli çıktı, polisi duyunca kaçtı

Kaynak: İHA 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT