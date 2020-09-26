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Bolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralı

Bolu'da bir kavgayı ayırmak için olay yerine giden polis ve bekçilere karşı yumruk ve bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralı

Bolu'da polis ve bekçilerin, kavga eden gruba müdahalesi sırasında yumruk ve bıçaklı saldırı sonucu 2'si polis ve 3'ü bekçi 6 kişinin yaralandığı olayın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası 8 kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerde ise, polislerin kavga eden gruba müdahalesi, grubun polise karşı koyması, polisin havaya ateş açması yer aldı.

Bolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralıBolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralıBolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralıBolu'da polis ve bekçilere saldırı: 6 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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