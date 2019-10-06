Bolu'da, 'polisevi'nde yangın

BOLU'da, polisevinin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle södürülürken, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının olduğu yere yakın olan Türk bayrağı ise bir polis memuru tarafından direkten çekilen iple zarar görmemesi için indirildi. Polis memuru, bayrağı montunun içine koydu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde çıktı. Polisevinin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamını sararken, bina dumanla kaplandı. Polisevinde kalan birçok polis ve ailesi alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle binanın içine girerek, odalarda kimsenin olup olmadığını kontrol etti. 112 Acil ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri binadan çıkan panik halindeki kişilere durumlarının iyi olup olmadığını sordu. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yangının bulunduğu yere geldi. Çalışmaları takip eden Erdoğan, Çatıda tadilat yapıldığını ancak şu an için yangının neden çıktığının tespit edilemediğini ifade ederek, "Yaralı ve can kaybımız yok çok şükür. Sebebi nedir şu anda bilemiyoruz. Çatıda sadece çıktı yangın. Binaya sıçramadı. Anında binayı tahliye ettik" dedi.

BAYRAK HASSASİYETİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla binaya yakın direkte asılı olan Türk bayrağı ise polis ekipleri tarafından zarar görmemesi için indirildi. Bir polis memuru direkten ipi çekerek bayrağı indirdikten sonra katlayıp, montunun içine koydu.

KÖPEK DE KURTARILDI

Yanan binanın bitişiğinde bulunan duvara bağlı olan bir köpek de polisler tarafından ipi çözülerek uzak bir noktaya götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: DHA