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  3. Bolu’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 7 gözaltı

Bolu’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 7 gözaltı

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 7 gözaltı

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan 7 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 adet kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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