Bolu'da sandığa gidemeyenlerin evine sandıklar gitti

BOLU'da, hastalığı ve engeli nedeniyle 94 seçmen 9 seyyar sandıkta oylarını evlerinde kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için saat 08.00'dan itibaren oy verme işlemine başlandı. Seçmenler sandıklara akın etti. Özellikle öğle saatlerinde oy kullanılacak okullarda yoğunluk oluştu. Yaşlı vatandaşlar aile bireylerinin yardımıyla geldikleri sandık başlarında oylarını kullandı.

Hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Görevliler, polis eşliğinde sandıkları evlere götürerek, oy verme işlemini sağladı. Kent genelinde 9 seyyar sandıkla toplam 94 seçmenin evine gidilip, oy kullanmasının sağlandığı belirtildi.

Seyyar sandık uygulaması kapsamında bir gazetede köşe yazarlığı yapan fiziksel engelli Onur Ustaoğlu'nun(33) da evine gidildi. Ustaoğlu evinde oy verme heyecanı yaşadı. Onur Ustaoğlu'nun babası emekli öğretmen Fuat Ustaoğlu, "Geçen seçimlerde sandığımız üst kata konulmuştu. Büyük zorluk yaşamıştık. Karga tulumla ikinci kata taşıyıp oy kullandırmak zorunda kalmıştık. Daha sonra böyle bir uygulama olduğunu öğrendik ve teşekkür ediyoruz. Herkes seferber oldu. Yani güzel bir uygulama oldu. Vatandaşlık görevini yapmış oldu" dedi.

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DHA